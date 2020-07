141 nouveaux cas de COVID-19 au Québec | La grande majorité de cette transmission est dans le Grand Montréal

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 est stable pour une deuxième journée d'affilée.

Le gouvernement a confirmé ce vendredi 141 nouveaux cas, soit un de moins que jeudi.

La quasi-totalité de ces nouveaux cas provient du Grand Montréal, dont 76 dans la métropole et 33 en Montérégie.

Le nombre total de personnes infectées est de 57 142.

Un décès s’ajoute également au bilan, ce qui porte le total à 5647.

Quant aux hospitalisations, elles sont de 260, une baisse de 17.

Deux nouveaux centres de dépistage ont été ouverts jeudi à Montréal. Le temps d’Attente pour obtenir le test est malheureusement dénoncé par les visiteurs, qui peuvent patienter jusqu’à cinq heures.

Notons que le port du couvre-visage est obligatoire dans les transports en commun pour les personnes de 12 ans et plus et qu'il le deviendra dans de nombreux lieux publics fermés ou partiellement couverts à compter du 18 juillet.