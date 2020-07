Don d’organes | Baisse historique à cause de la COVID-19

«Donc, oui, il y a eu sans doute une diminution du nombre de références liée au fait que le personnel est très occupé avec la COVID, mais il y a d’autres facteurs qui semblent expliquer ça. Par exemple, au Royaume-Uni, on dit qu’il y a eu moins de patients hospitalisés pour des ACV et des traumas. Évidemment, le confinement fait que les gens circulent moins et il y a eu moins de traumas de la route»