COVID-19 | Le Nashville SC exclu du tournoi de la MLS

La Major League Soccer a annoncé jeudi et que le Nashville SC a été retiré de la compétition qui se déroule à Orlando, en Floride.

Neuf joueurs de la formation du Tennessee ont eu des résultats positifs à la COVID-19. La décision a été prise dans le meilleur intérêt de la santé de tous les joueurs et du personnel participant au tournoi, et conformément aux protocoles créés en collaboration avec les autorités sanitaires locales et nationales et les experts en maladies infectieuses, a déclaré la ligue.