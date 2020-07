Avez-vous la mémoire d’un poisson rouge?

«Il y a une nuance importante : on en perd 50% ou 70% si on ne fait rien avec cette information. Il faut savoir que notre cerveau est bombardé d’informations à tout moment de notre vie, mais la grande majorité de ces informations est jugée non nécessaire par notre cerveau. Si on ne l’utilise pas, notre cerveau a appris à éliminer cette information pour pouvoir faire de la place à de la nouvelle information qui pourrait être significative»