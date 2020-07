Le coronavirus peut-il se transmettre dans l'air ambiant?

Un groupe de scientifiques internationaux demande à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) d’admettre que le coronavirus peut également se transmettre par voie aérienne.

L’OMS et d’autres autorités de santé publique à travers le monde estiment que le coronavirus est principalement transmis par des gouttelettes projetées par la toux, l’éternuement et la parole et des gouttelettes qui se retrouvent sur des surfaces où elles peuvent survivre plusieurs heures ou jours.

C’est d’ailleurs pour cette raison qu’on recommande fortement de garder une distanciation physique de deux mètres et de se laver les mains régulièrement.

Or, certaines études tendent à démontrer que le coronavirus peut également demeurer en suspension dans l’air à l’intérieur des bâtiments et donc, se transmettre sur une distance plus grande que deux mètres.

Toutefois, aucune preuve irréfutable n’a encore démontré que ces particules peuvent provoquer des infections comme la COVID-19. Mais ce n’est peut-être qu’une question de temps.