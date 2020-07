Canicule | Préparez-vous, il fera très chaud!

«La Montérégie, Montréal, Laval et dans la Vallée-du-Richelieu, Saint-Hyacinthe, sont sous un avertissement de chaleur, alors que les régions un peu plus au nord, c’est un avis de chaleur. Donc, on n’atteindra pas nécessairement des humidex de 40 pour les Laurentides, Pontiac, l’Outaouais jusque dans les Hautes-Laurentides. Mais on aura quand même des températures très chaudes qui vont avoisiner ou dépasser les 30 degrés (Celsius) pendant quelques jours»