Coronavirus | Le Québec de nouveau sous la barre des 100 infections au quotidien

Le nombre d’infections au quotidien est retombé sous la barre des 100 cas confirmés, dimanche, au terme de la mise à jour de la pandémie du ministère de la Santé et des Services sociaux.

On a dénombré 79 infections au Québec lors des 24 dernières heures. Samedi, on enregistrait plus de 100 cas confirmés pour la première fois depuis le 20 juin. Ceci porte à 55 863 le nombre d’infections pour l’ensemble du Québec.

Huit décès se sont ajoutés au bilan, un au cours des 24 dernières heures, les sept autres étant survenus avant le 26 juin.

Les hospitalisations poursuivent leur courbe vers le bas avec 371 personnes à l’hôpital, soit quatre de moins qu’il y a 24 heures. Du nombre, 26 patients sont aux soins intensifs, un de moins que la veille.