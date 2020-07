Chaleurs extrêmes | Une quatrième canicule cette semaine

On prévoit 32, 31 et 33 Celsius, de lundi à mercredi à Montréal. Les pires journées devraient être celles de jeudi et vendredi où le facteur humidex devrait surpasser les 40 degrés ressentis.

« Des maximums de 30 degrés… Pendant un été normal à Montréal, on a neuf journées avec 30. Présentement, on est rendu à 16. Et ce n’est pas fini. »

« C’est ça la signature des changements climatiques : des canicules de plus en plus sévères, de plus en plus longues et les régions du Nord, de plus en plus touchées. »