Victime de la COVID-19 | «J’étais au pays des morts-vivants» -Gérard Hérens

Les médecins avaient même incité la femme et la fille du journaliste à venir le voir une dernière fois, tant ils pensaient le perdre.

Au départ, Gérard Hérens pensait avoir une petite grippe. Il n’était pas inquiet.

« Et puis, un bon soir… Ou plutôt, un mauvais soir… Ma température a monté en flèche : 38, 39 et puis 40 degrés… Et on a appelé les ambulanciers. Mais je ne les ai pas vus. J’étais parti au pays des morts-vivants. »

Plusieurs mois plus tard, le journaliste se refait une santé.

« Ma voix, qui était celle d’un batracien il y a encore un mois et demi, est redevenue presque normale. J’étais réappris à marcher, au début, avec un déambulateur, à monter les escaliers. »