Voyage à l'étranger pour les Canadiens | «Les assureurs ne couvrent pas la COVID-19»

Plusieurs pays dans le monde commencent à ouvrir leurs frontières aux voyageurs étrangers, dont le Mexique, le Portugal et le Royaume-Uni. Or, le gouvernement canadien recommande de ne pas voyager à moins que cela ne soit absolument nécessaire. Qui plus est, les assureurs ne veulent pas inclure la COVID-19 dans leurs contrats, pour l’instant du moins.

Certes, il est possible de prendre un vol international à partir de Montréal.

Mais, c’est aux risques et périls des voyageurs.

André Desmarais, le président de la section québécoise de l’Association des agences de voyages, a précisé que peu de Canadiens sont enclins à quitter leur pays actuellement.