Coronavirus dans le monde | «Deux seuils symboliques atteints: plus d’un demi-million de morts et 10 millions de cas confirmés»

«Nous reparlons davantage de la crise ces derniers jours. Nous avions levé le pied au Québec pendant la période de déconfinement. On pendant que c’était réglé, mais ce n’est pas du tout le cas. Jeudi, on a franchi un cap peu enviable. En fait, ce sont deux seuils symboliques : plus d’un demi-million de morts et plus de 10 millions de cas confirmés de coronavirus ont été confirmés sur l’ensemble de la planète. C’est un comptage fait par l’AFP, à partir de sources officielles. Le nombre de décès dénombrés a environ doublé au cours du dernier mois.»