Bilan mondial COVID-19 | Plus de 10 millions d'infections, près de 500 000 morts

Plus de 10 millions de cas confirmés de coronavirus sont désormais confirmés sur l’ensemble de la planète, ce qui a mené à près d’un demi-million de décès en six mois.

Le nombre d’infections s’est accéléré depuis quelques jours, notamment aux États-Unis ainsi que parmi les pays de l’Amérique latine, tandis qu’une forme de deuxième vague du virus se dessine en Asie, la première zone touchée il y a un peu plus de six mois.

Les États-Unis ont désormais plus de 2,5 millions de cas d’infections, soit un peu moins que la totalité des pays d’Europe.

Tous ces chiffres alarmants sont vraisemblablement inférieurs à la réalité, le nombre de tests de dépistage variant beaucoup d’un pays à l’autre, selon les systèmes de santé, la couverture sociale et d’autres spécificités propres aux territoires.

Un demi-million de décès

Près de 500 000 morts étaient confirmés dimanche matin par les divers indicateurs mondiaux de pandémie, chiffre qui devrait être dépassé d’ici la fin de la journée.

Les États-Unis est le pays le plus touché avec plus de 128 000 décès, devant le Brésil (plus de 57 000) et le Royaume-Uni (plus de 43 000).

Le Canada vient au 19e rang pour ce qui est du nombre d’infections (+103 000) et au 14e rang pour ce qui est des décès (+ de 8500). Le Québec compte pour plus de la moitié des cas confirmés (+ 55 000) et plus de 60 pour cent des décès (+5 400).