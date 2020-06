«On a annoncé jeudi que les parcs d’attractions, les parcs aquatiques, les bars, les spas et les casinos peuvent rouvrir. Le Dr Horacio Haruda a dit que la baisse du nombre de cas de COVID-19 milite pour cette réouverture. Pourtant, le bilan quotidien du gouvernement, jeudi, a fait état de 142 nouveaux cas et de six décès, en plus d’un autre qui est survenu avant le 17 juin. Il est vrai que les statistiques sont encourageantes, mais certains trouvent que nous déconfinons trop vite. Selon plusieurs, cela risque d’avoir un impact sur la deuxième vague qui devrait arriver cet automne...»