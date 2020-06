Masques et distanciation | «Les gens sont plus laxistes» -Karl Weiss

Si la propagation de la COVID-19 est relativement sous contrôle au Québec actuellement, sa recrudescence en Asie et en Europe, ainsi que le nombre effarant d’infections aux États-Unis démontre que nous n’en avons pas fini avec le coronavirus.

Débat récurrent depuis le début de la pandémie : doit-on ou non porter un masque? La santé publique songe à rendre le port de ce dernier obligatoire en raison du non-respect des mesures de distanciation.

En conversation avec Louis Lacroix, le microbiologiste et épidémiologiste Karl Weiss martèle qu’il ne faut surtout pas baisser les bras afin d’éviter une remontée des cas d’infections.

« On voit les gens se promener beaucoup plus dans les rues. On est dans une phase de déconfinement, c’est normal. Le nombre de cas au Québec a baissé de façon dramatique. Les gens se sentent moins menacés », précise Karl Weiss.

En dépit de ces comportements prévisibles, le microbiologiste constate, lui aussi, un laxisme quant aux mesures de protection.