Coronavirus | Dix-sept décès et 500 hospitalisations

Le bilan quotidien lié à la pandémie dévoilé mercredi démontre que le Québec n’a plus que 500 patients hospitalisés, une baisse de 15 personnes par rapport aux 24 dernières heures.

Du nombre, 52 citoyens sont aux soins intensifs, une baisse de quatre en regard de la veille.

On dénombre 17 nouveaux décès, 11 depuis hier et six autres qui sont survenus avant le 16 juin, ce qui porte le bilan des disparus à 5 441 depuis le début de la pandémie.

Le nombre de nouvelles infections n’est que de 53. On compte désormais 54 937 cas confirmés d’infections sur le territoire du Québec.