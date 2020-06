Agressée verbalement en raison du port du masque

Depuis quelques temps, on peut observer un ressac, un mouvement «anti-masque» dans la population, et ce, dans plusieurs pays.

Si des citoyens décident de porter des masques, d’autres décident de ne pas le faire, peu importe les recommandations de la santé publique des pays concernés.

Mais désormais, il arrive que des citoyens engueulent ceux qui ne pensent pas comme eux.

C’est ce qui est arrivé à Carine St-Marseille, vendredi. L'infirmière s’est fait agresser verbalement par un homme dans un magasin à grande surface de Saint-Eustache.

En conversation avec Patrick Lagacé, elle raconte comment l'Individu l’a apostrophée au moment où elle était au magasin avec ses enfants, eux aussi, porteurs d’un masque.

« Il m’a servi la leçon que j’étais en train d’empoisonner mes enfants (émanations de Co2), que j’étais une mauvaise mère, etc.

« J’ai travaillé trois ans au bloc opératoire, j’ai porté un masque huit heures par jour et je ne me suis pas empoisonnée. Il s’est mis à juger mes compétences de mère. À la fin, il a dit que l’on devrait me retirer mes enfants. »

Et l’individu n’a pas fait les reproches d’un ton calme et posé.

« Il s’avançait vers moi et on était dans un magasin où ils vendent des articles de chasse. Le monsieur était au comptoir pour un remboursement et je ne sais pas ce qu’il a pensé, mais pendant qu’il me criait après, il avait son arbalète…