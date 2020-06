Pandémie | «On est vraiment passé à un autre état d'esprit» -Any Guillemette

Il fait chaud cette semaine au Québec. Très chaud, au moment où la grande région de Montréal et d'autres régions de la province vivent leur deuxième canicule de la saison estivale.

Il est donc normal de voir les citoyens tenter de trouver des oasis de fraicheur dans la métropole, entre autres à la plage urbaine de Verdun, dans l'attente de l'ouverture des piscines municipales.

Any Guillemette s'est rendu sur place, histoire de voir si le port du masque était de mise et elle en a parlé avec Patrick Lagacé, durant l'émission, Le Québec maintenant.

« Là où je suis allée (le port du masque) n'était pas très populaire. »

« On dirait que le port du masque et la COVID en général sont passés de mode. On est vraiment passé à un autre état d'esprit. »