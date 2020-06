Urgences qui débordent | «Chassez le naturel, il revient au galop»

«Chassez le naturel, il revient au galop. Pendant la COVID, on a eu beaucoup moins de patients qui se sont présentés aux urgences. Évidemment, avec la reprise des activités médicales usuelles, ça fait moins de lits de disponibles dans les hôpitaux. Les patients aussi ont repris leurs activités et ils se blessent plus. On recommence à voir des accidents d’auto et de sports. Et ils se présentent aux urgences. Et les urgences recommencent à être surchargées»