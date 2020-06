Deuxième vague du coronavirus au Québec? | «Je suis convaincu à 95%» - Horacio Arruda

Alors que le Québec se déconfine de plus en plus et que le beau temps nous fait un peu oublier la pandémie du coronavirus, le directeur national de santé publique, Horacio Arruda, se prépare activement en vue de la deuxième vague du virus.

Après trois longs mois d’intense gestion de crise du coronavirus, Dr Horacio Arruda ne peut pas baisser la garde.

Avec son équipe, il se prépare déjà à l’arrivée possible de la deuxième vague de la COVID-19.