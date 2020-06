Politique Proches aidants |«C'est plus un truc de reconnaissance que d'aide» -Lise Ravary

Le gouvernement du Québec a déposé jeudi son projet de loi visant à créer une politique nationale pour les proches aidants.

Selon Margueritte Blais, ministre des Aînés et des Proches aidants, ce nouveau projet de loi vise à mettre sur pied des comités de partenaires, des plans d’actions, offrir plus de services et du soutien financier.

Après avoir lu le projet de loi 56, la commentatrice Lise Ravary, de la Commission Ferrandez-Ravary, a noté que le projet de la ministre était « noble », mais elle a émis de sérieux doutes quant à son efficacité, en conversation avec Paul Arcand.