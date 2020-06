«J’aimerais que l’on fasse la promotion du port du masque de manière universelle» - Le Dr Karl Weiss

«J’aimerais que l’on fasse la promotion du port du masque de manière universelle. Cependant, il ne faut pas que le non-port du masque soit pénalisé. On pourrait plutôt demander à la police de distribuer des masques, quand c’est possible. J’encourage l’aspect collaboratif. Un masque diminue la transmission du coronavirus respiratoire dans la communauté. Les points d’entrée principaux sont le nez et la bouche. Trois choses sont importantes: le port d’un masque, la distanciation physique et la protection oculaire.»