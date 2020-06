COVID-19: six nouveaux décès au Québec

Le Québec dénombre six nouveaux décès et 199 cas supplémentaires, ce qui porte le total à 4 984 morts et 53 047 personnes infectées, depuis le début de la crise sanitaire.

Le nombre de personnes ayant besoins de soins à l'hôpital a légèrement augmenté, à 979.

C’est une hausse de 7, tandis que le nombre de malades aux soins intensifs continue de diminuer, avec une baisse de 7, à 121 cas.

Points de presse

Le premier ministre François Legault livrera un point de presse à Montréal, à 13 h. Il sera accompagné de la ministre de la Santé, Danielle McCann, et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda.

À Québec, le ministre de l’Emploi, Jean Boulet, sera quant à lui accompagné du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, à 15h30.

Le point de presse sera dédié en bonne partie à la reprise dans le secteur de la restauration.