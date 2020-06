Déconfinement | Rome attend le retour des touristes

Épicentre européen et même mondial lors des premiers mois de la pandémie, l’Italie a amorcé le déconfinement.

Pauline Langlois, une résidente de Rome, explique à Paul Houde à quel point la capitale a changé après quelques mois à vivre avec le coronavirus.

« La vie normale se réinstalle tranquillement, parce qu’on est restés un peu traumatisés avec ce qu’on a vécu ces derniers mois. On continue à mettre des masques, même dans la rue. »

Les cafés, les terrasses, les restaurants et les salons de coiffure sont de nouveau ouverts.

« Tous les commerces sont réouverts et il y a des horaires particuliers pour chaque genre de commerce. Les cafés ouvrent plus tôt, les commerces moins essentiels comme les magasins de vêtements ouvrent vers 11 heures. »

Le tourisme est essentiel pour l’Italie. Peut-on penser faire un séjour agréable à Rome dès que l’on pourra le faire?

« C’est très possible. Je pense que ce sont les Italiens qui auront de la difficulté à aller à l’étranger. Pour le moment, les Autrichiens n’acceptent pas les Italiens. Pour le reste, je pense que les touristes vont être bien accueillis. »

« Et il y a quelque chose de positif à ce confinement. Tout est beaucoup plus propre et j’ai remarqué que partout, dans les communes et dans les magasins, les gens sont très, très gentils. »