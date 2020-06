Le Québec dénombre huit morts de plus au terme du bilan quotidien de dimanche, ce qui représente le plus petit nombre de décès sur une base quotidienne depuis plus de deux mois.

On compte 4 978 pertes de vie depuis le début de la pandémie sur le territoire.

On comptabilise 225 nouveaux cas pour un total de 52 848 infections.

Il y a désormais 972 personnes hospitalisées, 9 de moins que la veille. Du nombre, 218 d’entre elles sont aux soins intensifs, soit un patient de moins qu’il y a 24 heures.