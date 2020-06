Nouveau-Brunswick | Port du masque obligatoire dans les édifices publics, mardi

Le port du masque sera obligatoire à l’intérieur des immeubles ouverts au public dès mardi prochain, le 9 juin, au Nouveau-Brunswick.

Jusqu’à présent, le port du masque était uniquement recommandé s’il était impossible de maintenir une distanciation de deux mètres.

Au micro de Patrick Lagacé, le journaliste Mathieu Roy-Comeau de l’Acadie Nouvelle commente.

« On n’a pas énormément de détails, parce que cette nouvelle dont on ne s’attendait pas du tout est arrivée via communiqué de presse au lieu d’une conférence de presse », note Roy-Moreau.

« Ça va s’appliquer partout dans les endroits publics, comme dans des édifices du gouvernement, mais aussi partout, même si la distanciation physique est possible. »

Il y aura des exemptions pour les jeunes enfants en garderie ou pour les personnes qui ne peuvent porter de masque pour des raisons de santé.

Mais pour les autres, ceux qui ne respecterons pas cette nouvelle directive, « vont s’exposer à une possibilité d’amende pouvant aller jusqu’à 10 000 $ »

Selon le journaliste, le masque n’est guère populaire dans la province des Maritimes.