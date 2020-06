Coronavirus | Les infections et les hospitalisations quotidiennes à la baisse

Le Québec compte 50 morts de plus depuis le début de la pandémie, a fait savoir, vendredi, le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Du nombre, 33 ont été dénombrés au cours des 24 dernières heures, tandis que 17 autres décès sont survenus avant le 29 mai. Cela porte le total à 4 935 personnes disparues depuis l’arrivée du coronavirus sur le territoire.

On note 52 398 cas confirmés, soit 255 de plus que la veille. On comptabilise ainsi moins de 300 nouveaux cas d’infections pour une sixième journée d’affilée.

Le nombre d’hospitalisations, lui aussi, poursuit sa tendance à la baisse amorcée depuis deux semaines. On en dénombre 1030, 46 de moins qu’il y a 24 heures.

Le nombre de patients aux soins intensifs continue également de décroître, avec 131 personnes admisses, soit 15 de moins que la veille.