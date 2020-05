Coronavirus | Les déboires du Pérou, le succès de l'Islande

Le Québécois Éric Contant, qui est urgentologue à Reykjavik, commente la situation.

« C’est ce qui est planifié, dit-il. Rouvrir les frontières à partir du 15 juin. Le mécanisme n’a pas encore été bien défini, mais c’est ce qui est planifié. »

« L’Islande a été proactive dès le début de la crise. On a mis en isolation les gens qui revenaient des zones à risques, en collaboration avec des compagnies privées qui dépistaient la population. Dès le début, on testait, on testait et on testait les travailleurs de la santé et la population. »