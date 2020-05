Bilan ajusté COVID-19 | 202 nouveaux décès au Québec

Le Québec dénombre 202 nouveaux décès à son bilan de pandémie au terme de la mise à jour dominicale.

Concrètement, 37 nouveaux décès sont survenus lors des 24 dernières heures, mais le bilan comprend aussi 165 pertes de vie qui n’avaient pas été comptabilisées ces dernières semaines en raison d'un problème de transmission de données.

Pas moins de 4 641 personnes sont désormais décédées du coronavirus depuis son apparition au Québec.

Le nombre de nouveaux cas confirmés d’infection depuis 24 heures est de 408. Pour une deuxième journée d’affilée, ce nombre ne dépasse pas le plateau des 500.

Les hospitalisations sont stables, avec un cas de plus que la veille (1 198). Du nombre, on compte 171 patients aux soins intensifs, quatre de plus que samedi.