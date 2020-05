COVID-19 | «J’ai bien vu que des gens souffraient beaucoup plus que Véronique et moi…»

«Ma famille a commencé à déconfiner un peu. Charles est venu à la maison de avec ses deux enfants. Auparavant, on a fait du Zoom tant qu’on a pu. De toute manière, on était aussi bien à la campagne. J’avais plein de choses à faire. En plus, c’était moins dangereux en Estrie qu’à Montréal. J’ai appris à faire du pain et j’ai remplacé ma porte de grange. Bref, j’ai été très occupé. Je n’ai pas vu le temps passer. J’ai bien vu que des gens souffraient beaucoup plus que Véronique et moi… Je ne suis pas aveugle. Ce n’est pas évident, cette crise.»