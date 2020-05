Coronavirus | Le résumé du vendredi 29 mai

L’ouverture des salons de coiffure dans le Grand Montréal et la MRC de Joliette, plus de 50 000 cas d’infections au Québec, les ennuis de certains détaillants de chez nous dans le commerce électronique et des mesures d’assouplissements dans les garderies et CPE ont retenu l’attention de ce vendredi 29 mai 2020.

Le gouvernement du Québec a annoncé la réouverture graduelle des services de soins corporels et esthétiques pour la Communauté métropolitaine de Montréal et la MRC de Joliette dès le 15 juin.

Le Québec compte désormais plus de 50 000 cas d’infection depuis le début de la crise du coronavirus.

Le premier ministre François Legault estime que la localisation de la cellule de crise du coronavirus n’a rien changé quant à la gestion de la crise.

Alexandre Taillefer croit que les compagnies internationales sont en train de manger tout rond les détaillants québécois en période de crise.

Après trois semaines de réouverture en régions, doit-on assouplir les mesures de distanciation chez les petits en garderie et en CPE?