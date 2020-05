Appel de François Legault à propos des préposés aux bénéficiaires | «Si j’étais plus jeune, je me serais investie» - Lise Ravary

«10 000 postes, c’est beaucoup. Surtout pour un emploi qui est assez difficile. Ce métier aurait besoin d’un nouveau branding, car il n’est pas très attirant. Ça va prendre plus que de l’argent et des portes ouvertes pour attirer des gens. [...] Je crois que c’est c’est surtout une question de cœur. Et c’est ce qu’on a senti dans le point de presse de François Legault. J’ai moi-même été interpellée par son discours. Si j’étais plus jeune, je me serais investie à devenir préposée aux bénéficiaires. Peut-être que certains réalisent qu’ils ont été attirés par le chant des sirènes de la réussite ostentatoire. On a banalisé la vocation de préposé aux bénéficiaires. On doit lui redonner ses lettres de noblesse.»