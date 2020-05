«Le sort de la pandémie est entre nos mains» - le Dr Gaston De Serres, médecin épidémiologiste à l'INSPQ

«Si les gens adhèrent aux mesures recommandées, dont la distanciation physique de deux mètres, on pense que le nombre de cas d’infection va demeurer semblable ou même diminuer. Si à l’inverse, les gens se fréquentent de nouveau et font comme si le risque était absent, le virus va en profiter et tout va recommencer. Le sort de la pandémie est un peu entre nos mains. Il faut reprendre nos interactions sociales d’une manière qui empêche le coronavirus de se propager d’un individu infecté à un individu susceptible.»