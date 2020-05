«La chaîne de commandement n’est pas efficace en santé publique à Montréal»

«Je retiens trois choses : premièrement, les coupures de 30 pour cent en santé publique effectuées par le ministre de la Santé de l’époque, Gaétan Barrette, ont fait mal […] Ensuite, la chaîne de commandement n’est pas efficace en santé. 70 pour cent des effectifs de la santé publique sont sous l’autorité des CISSS et des CIUSSS. C’est une structure dysfonctionnelle. Finalement, le gouvernement va devoir gérer la deuxième vague de la pandémie à Montréal et non à Québec...»