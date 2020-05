À la recherche de 10 000 PAB | «Ça peut être très valorisant, engagez-vous!» - François Legault

«C'est beau ce qui peut se passer dans les CHSLD. Avoir le temps de mettre une petite débarbouillette fraîche sur le front, masser les jambes et surtout, parler et prendre le temps avec un résident en chaise roulante de l'amener à l'extérieur et prendre l'air. C’est ce qu’on doit viser. Ça peut être très valorisant ce travail et si vous voulez faire une différence dans la vie des gens, engagez-vous!»