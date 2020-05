Militaires dans les CHSLD | «Une chance qu’on vous a» - François Legault

«Je veux leur dire merci, une chance qu’on vous a. J’en profite pour passer mon petit message. J’aimerais que les militaires restent jusqu’à la mi-septembre. J’en ai parlé avec M. (Justin) Trudeau. Ce n’est pas facile, ils ont d’autres missions. Je peux vous dire que tous les commentaires qu’on a eus sur les militaires, c’est qu’on a eu une collaboration exceptionnelle entre le personnel de la santé et les militaires dans les CHSLD. Donc, on aimerait bien ça les garder jusqu’à la mi-septembre, le temps que les personnes qu’on va former cet été soient disponibles pour les remplacer»