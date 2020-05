COVID-19 et décès | Le défi d’Horacio Arruda

Alors que Montréal fait piètre figure en ce qui concerne le nombre de décès par million d’habitants, Toronto semble être épargnée par la COVID-19 à ce chapitre.

Dans son point de presse, le premier ministre Legault a de nouveau demandé aux Québécois d’être prudents lorsqu’ils comparent le nombre de décès liés à la COVID-19 au Québec aux autres états du monde.

Il a réitéré que toutes les personnes décédées de la COVID-19 était déclarées au Québec, ce qui n’est pas le cas ailleurs dans le monde, selon lui.

Toronto, l’exception

De plus, il a affirmé que le coronavirus a frappé particulièrement les grandes villes du Nord-Est de l’Amérique du Nord ainsi que celles de l’Europe.

Et selon lui, Montréal - où sont enregistrée la majorité des décès du Québec - se compare aux autres grandes villes fortement touchées comme New York, Boston, Chicago, Détroit, Philadelphie, Londres, Paris et Madrid.