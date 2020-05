Ajout de ventilateurs et climatiseurs en CHSLD | Le Dr Weiss y voit-il un danger de propager la COVID?

«Si on commence à installer des ventilateurs et des appareils d'air conditionné un peu partout, ça va rendre les flots d'air complètement aberrants, turbulents à l'intérieur de ces centres-là et donc on se pose des questions. Est-ce que ça pourrait augmenter la transmission de la COVID-19 dans un centre par exemple qui n'aurait pas encore été touché, mais où il y aurait peut-être un ou deux cas qui commenceraient.»