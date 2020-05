Coronavirus | Le résumé du vendredi 22 mai

Les premières mesures de déconfinement dans le secteur culturel et un message d’espoir pour les campeurs et l’industrie du Tourisme ont retenu l’attention en ce vendredi 22 mai 2020.

La ministre de la Culture et des Communications Nathalie Roy a annoncé que les ciné-parcs, les comptoirs de prêts des bibliothèques et les musées pourront rouvrir le vendredi 29 mai. Les studios d’enregistrements et les salles de spectacles – sans spectateurs – pourront commencer un processus de déconfinement dès le 1er juin.

La vice-première ministre Geneviève Guilbault a mentionné que le déconfinement pour l’industrie du camping : « Ça s’en vient ».

Le Québec compte 65 décès de plus à son bilan de la pandémie.

Ottawa est prêt à donner un coup de main aux provinces qui voudront faire du traçage.

Le premier ministre François Legault et le Canadien de Montréal unissent leurs forces.

Selon le président des Alouettes de Montréal, les proprétaires de la Ligue canadienne de football sont prêts à perdre de l'argent, mais ils veulent jouer cette année.