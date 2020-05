Camping | «Ça s'en vient» -Geneviève Guilbault

À défaut de faire une annonce de réouverture formelle, la vice-première ministre du Québec Geneviève Guilbault avait un message d’espoir à faire parvenir, vendredi, aux amateurs de camping de la province.

« On entend beaucoup parler du camping. Des citoyens nous en parlent et nous écrivent. On est très, très conscients de l’impatience par rapport au camping et je dirais même, par rapport à l’industrie du tourisme en général. »

Après la possibilité de faire de nouveau des BBQ en tenant compte de diverses mesures de distanciations, les adaptes du camping espèrent qu’il y aura un déconfinement de cette industrie également.

« Ma collègue Caroline Proulx, ministre du Tourisme, travaille d’arrache-pied avec la santé publique pour préparer ce plan de réouverture et de relance de l’industrie touristique, entre autres, du camping.

« Je n’ai pas de bonnes nouvelles à vous donner aujourd’hui, mais je peux vous dire que ça s’en vient ».