Coronavirus | 65 décès de plus au Québec

Le Québec compte désormais 65 décès de plus au terme de la mise à jour quotidienne touchant le coronavirus, a annoncé, vendredi, la vice-première ministre du Québec Geneviève Guilbault.

La province compte désormais 3 865 morts depuis le début de la pandémie.

On compte désormais 46 141 personnes infectées, soit 646 de plus que la veille, et près de 14 000 Québécois sont guéris.

Le nombre d’hospitalisations est de 1 479, soit une baisse de 25 par rapport à jeudi. Du nombre, 171 patients sont admis aux soins intensifs, 5 de moins qu’il y a 24 heures.