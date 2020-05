Ouverture des camps de jour | «C’est ambitieux de doubler la quantité d’animateurs»

«Il y avait déjà une pénurie d’animateurs. Cela dit, nous avions mis beaucoup d’énergie à propos du recrutement cette année et les résultats étaient très bons. C’est certain que c’est ambitieux de doubler la quantité d’animateurs. On est en mode solution. Heureusement, le premier ministre a lancé un appel aux jeunes lors d’un point de presse. On a un mois pour se préparer. Est-ce que les organisations pourront survivre financièrement?»