Rassemblements de trois groupes | «C’est une bulle mixte» - le Dr Richard Massé

«On s’inspire du concept de bulle, qui est utilisé dans des pays européens et qui commence aussi aux États-Unis. Pourquoi trois familles? On pense qu’il faut faciliter les retrouvailles entre les membres d’au moins trois groupes afin d’améliorer les rapports sociaux. Ça permet aussi de rencontrer plus de gens, avec une plus grande facilité. Il y a un impact social. Nous appelons ça une bulle mixte. […] Par contre, nous ne voulons pas que les personnes restent à l’intérieur des domiciles. Une personne peut utiliser la toilette, mais elle ne doit pas se promener dans les autres pièces, puisqu’elle augmente les probabilités de contaminer l’endroit, si elle est infectée de la COVID-19.»