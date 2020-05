«C’est le jour 1 de l’autorisation de faire des rassemblements extérieurs»

«Aujourd’hui, c’est le jour 1 de l’autorisation de faire des rassemblements. Techniquement, ce n’est pas tellement nouveau, puisque le décret qui a été adopté au début de la crise permettait aux gens de se retrouver à l’extérieur en respectant les deux mètres de distanciation. Ce qu’on nous, c’est qu’un rassemblement de peut excéder 10 personnes, qui proviennent d’un maximum de trois familles. Bien entendu, c’est à l’extérieur, tout en respectant la distanciation physique. Il faudra minimiser le risque de propagation du coronavirus en apportant sa bouffe, sa petite table, sa vaisselle, etc. Si collectivement, on suit ces consignes, on évitera d’accroitre la pression sur le réseau de la santé.»