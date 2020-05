«La crise n’est pas terminée» - François Legault

«Les prochaines étapes vont dépendre du succès de celles-ci. Si on relâche, on va être obligé de revenir au stade 0. Si la majorité du monde écoute les consignes, on va tous être gagnants. Si on le laisse aller, ça va être dur, même avant la deuxième vague. C'est très sérieux, il ne faut pas paniquer, mais partout, il faut écouter les consignes. Le directeur national qui s'occupe de la population vous supplie d'appliquer les consignes. Ne faites pas de choses clandestines qu'on va tous regrettées»