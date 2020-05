«Le virus rôde, la partie n’est pas gagnée» - François Legault

«La partie n'est pas gagnée. La COVID-19 est toujours là. Le virus rôde. Pas juste à Montréal, partout au Québec. Donc, c'est important de se protéger et de protéger les autres. Oui, on est content de déconfiner graduellement, mais si le virus recommence à se propager trop rapidement, on devra remettre le Québec sur pause. Et on ne souhaite pas ça et pour éviter que ça arrive, il faut suivre les consignes»