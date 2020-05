Coronavirus | Le résumé du lundi 18 mai 2020

Les confirmations du gouvernement du Québec quant aux mesures de déconfinement de la ville de Montréal et le plus petit nombre de décès au quotidien depuis plus d’un mois ont retenu l'attention du lundi 18 mai 2020.

Le premier ministre François Legault a confirmé l’ouverture des commerces avec devanture extérieure dès le 25 mai et celle des garderies dans la métropole le 1er juin.

Avec 34 décès dans les dernières 24 heures, le Québec dénombre son plus bas total de pertes de vie depuis le début du mois d’avril.

Le docteur François Marquis estime que le déconfinement sera un défi bien plus grand que le confinement pour la population du Grand Montréal.

Le pédiatre Jean-François Chicoine s'inquiète des impacts à long terme qu'un confinement prolongé pourrait avoir sur les enfants et les adolescents.

Les producteurs québécois sont en mode solution afin de trouver des moyens de produire des émissions de télévision selon les nouvelles contraintes.