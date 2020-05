Le bilan du Québec lors de la pandémie s’est alourdi de 34 décès, lundi, soit son plus petit nombre de décès depuis le 12 avril.

Le total de morts sur le territoire du Québec depuis l’arrivée du coronavirus est désormais de 3 596.

On compte 43 629 cas confirmés et plus de 12 000 personnes sont rétablies.

Le nombre d’hospitalisation est de 1 771, du nombre, 179 patients se retrouvent aux soins intensifs.