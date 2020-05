Omerta dans le réseau de la santé | «Il faut que ça change!» - Danielle McCann

«Il faut que ça change. Voilà pourquoi on a créé une adresse internet (onvousecoute@msss.gouv.qc.ca), qui permet à des gens du ministère de gérer ce genre d’opération. Celle-ci sera destinée aux employés de la santé et aux gestionnaires terrain. Le ministère veut aider les travailleurs impliqués souvent dans de grosses organisations. Ce sont les gens sur le terrain qui sont témoins des difficultés et des comportements inacceptables. C’est un moyen de connaître les mauvais comme les bons coups.»