Montréal | De nouvelles pistes cyclables cet été

Les cyclistes et les piétons seront heureux d’apprendre que la ville de Montréal ajoutera des pistes temporaires pour mieux permettre les déplacements.

Dès le début du mois de juin, la mairesse Valérie Plante mettra en branle un important projet pour aider les cyclistes et les piétons à se déplacer.

« J’annonce aujourd’hui l’arrivée du projet des voies actives et sécuritaires. »

En tout, entre les ajouts temporaires et permanents, ce sont 327 kilomètres de plus qui seront disponibles cet été, en plus de 900 km de pistes déjà existantes.

Il y a trois objectifs que l’on désire atteindre.

« Le premier objectif est de relier les grands espaces verts, le deuxième est de passer dans les quartiers densément peuplés où il y a peu d’espaces verts et on voudrait aussi s’assurer que les gens aient accès aux commerces qui ont beaucoup besoin de notre aide. »

Plante a aussi reconnu que ce projet servira aussi à tester la capacité de l’île en termes de pistes cyclables et que certaines pistes temporaires pourraient éventuellement demeurer pour de bon.

Jeremy Filosa / Cogeco Nouvelles