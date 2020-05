«Legault et Plante ont finalement un intérêt stratégique à travailler ensemble» - Bernard Drainville

«À priori, François Legault n’a pas besoin de Valérie Plante au plan politique. Il n’a pas été élu grâce à des députés de Montréal, puisque la CAQ n’en a que deux sur l’île. Il ne compte pas sur la métropole pour être réélu non plus. Mais, Legault s’est présenté comme un homme de l’économie. Sauf que son plan de match vient de prendre le bord à cause de la pandémie. Il doit gérer une crise sanitaire doublée d’une récession. S’il veut reprendre le contrôle de son agenda économique, il a besoin de Montréal.»